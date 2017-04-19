Ağrı'dan Suriye'ye 2 Tır Yardım

Ağrı'da toplanan insani 2 tır yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.



Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan yardım kampanyası dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için 2 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.



Yardımlar, Vali Musa Işın'ın da katıldığı törenle muhtaç ailelere ulaştırılmak için dualarla yola çıkarıldı.



Ağrı Valisi Musa Işın, yaptığı konuşmada, dünyanın neresinde olursa olsun tüm Müslümanlara el uzatmak gerektiğini söyledi.



Ağrılıların kadirşinas bir halk olduğunu belirten Vali Işın, "Bugün buradaki cemaat Suriye'ye el uzatıyorsa Allah şahittir biz hepimiz iman sahibiyiz. Allah imanımızı pekiştirsin. Allah daima mazlumların yanında yer almayı nasip etsin." dedi.



Işın, kentten daha öncede Suriye'ye çok sayıda yardım gönderildiğini anımsatarak, şunları belirtti:



"Allah bu kervanların sayısını arttırsın. Biz bunu yapalım ki Cenabıhak bize yardım etsin, bizi ve memleketimizi korusun. Eğer bugüne kadar her türlü kumpas, ihanet ve terör örgütleri dışarıdan ve içeriden ittifaklar yaparak, ülkemizi çökertemedilerse işte bu yardımların sayesindedir. İmanın harekete geçirdiği bu yardım ve hizmetlerin sayesindedir. İnşallah mazlumlara, yetimlere el uzattıkça Cenabıallah bizi koruyacaktır. Fakirlerimize, yaşlılarımıza el uzattıkça Allah memleketimizi koruyacaktır. Bende Vali olarak her zaman yanınızdayım."



Hayrat İnsani Yardım Derneği Ağrı Temsilcisi Ahmet Bilge de kampanya kapsamında bugün Türkiye genelinde bin 322'inci tırın yola çıktığını aktararak, "Suriye'de yaklaşık 6 yıldır, mazlum ve mağdur olan Müslüman kardeşlerimizin acılarını paylaşmak için şu ana kadar 11 tır yardım malzemesi gönderdik. Bugün 2 tır gönderiyoruz, bir ay sonra 2 tır daha göndereceğiz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından yardım tırları bölgeye uğurlandı.