Ağrı'dan Suriye'ye 2 Tır Yardım

Ağrı'da Hayrat İnsani Yardım Vakfı ve Hayrat Vakfı tarafından toplanan 2 Tır yatak ve battaniye malzemeleri Suriye'ye gönderildi.



Hayrat İnsani Yardım Vakfı ve Hayrat Vakfı öncülüğünde temin edilen 2 Tır battaniye ve yatakların Suriye'ye gönderilmesi için, belediye otoparkında düzenlenen programa Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Musa Işın, Ağrı Hayrat İnsani Yardım Vakfı temsilcisi Ahmet Bilge, Ağrı Hayrat Vakfı temsilcisi İsmail Akdağ katıldı. Dernek temsilcisi Ahmet Bilge burada yaptığı konuşmada Suriye iç savaşının 6 yıldır devam ettiğini ve mazlum ve mağdur olan Suriyeli Müslüman kardeşleri için bugüne kadar Ağrı'dan 11 Tır yardım gönderdiklerini söyledi. Suriye'nin İdlip kentine 2 tır yardım gönderdiklerini ve önümüzdeki ay içerisinde yardımlarının devam edeceğin belirten Bilge, bugüne kadar Vakıf olarak Türkiye geneli Suriye'ye 1322 tır yardım gönderdiklerini açıkladı.



Ağrı Valisi ve aynı zamanda Ağrı Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Musa Işın ise Vakıf'a Suriye'ye gönderdikleri yardımlardan dolayı teşekkür etti. Yapılan yardımların takdire şayan olduğunu ve diğer her şeyin fani olduğunu dile getiren Vali Işın, Müslümanların birbirine destek olması gerektiğini vurguladı.



Herkesi mazlumların yanında olmaya çağıran Işın, "Ağrı bu konuda çok kadir şinas görevler yapıyor. Hakka ve hukuka riayet ederek insanlara el uzatıyor, yardım ediyor. Daha önce de burada sivil toplum kuruluşlarımız, tır'lar la yiyecek, kömür, battaniye ve yastık gibi çeşitli eşyalar gönderdiler. Allah hepsinden razı olsun ve bu kervanların sayısını arttırsın. Biz bu yardımları yapalım ki cenabı hakta bize şefkat edip yardım etsin ve bizim memleketimizi, milletimizi korusun" dedi.



Bugüne kadar içerden ve dışarıdan kumpaslarla ve terör örgütleri ülkemizi çökertemediyse bunun nedeninin yapılan yardımlar sayesinde olduğunu ifade eden Işın,"inşallah biz mazlumlara el uzattıkça, yetime yardım ettikçe, el uzattıkça cenabı hak bizi koruyacaktır. Biz fakirlerimize ve yaşlılarımıza el uzattıkça cenabı hak memleketimizi koruyacaktır" şeklinde konuştu.



Işın'ın konuşmasının ardından, Ağrı Hayrat Vakfı temsilcisi İsmail Akdağ ve alanda bulunan vakıf yetkilileri ve vatandaşlarla Suriye'nin İdlip kentine gönderilecek olan yardımlar için birlikte dua edildi. Daha sonra yardım Tır'ları Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı. - AĞRI