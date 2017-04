Ağrı'dan Horoz ve Tavuk Ihracatı

Ağrı'da yaşayan bir vatandaş yumurtalarını Konya'dan getirdiği Hint cinsi tavuk ve horozları Irak'a ihraç etmeye hazırlanıyor.



Ağrı'da bir kamu kuruluşundan emekli olan ve çocuğunun merakı ile tavuk ve horoz beslemeye başlayan Fuat Yontar, internetten yaptığı araştırma sonrası Konya'dan yumurta getirmeye karar verdi. Hint cinsi civcivleri oldukça beğenen Yontar, getirdiği 200 civciv ile işe başladı. Yaklaşık 60 santim boyunda 6 kilo ağırlığında olan tavuklar 100 lira ve horozlar 150 liradan alıcı buluyor. Layt ve brahma isimli paçalı iki ırk horozu olan Fuat Yontar, Ağrı'da aynı ırk tavukların civcivlerini büyüterek her geçen gün kümesini büyüttü.



Hayvanları internete koyduktan sonra Irak'tan yumurta siparişi aldığını önümüzdeki günlerde yumurtaları ihraç edeceğini ifade eden Yontar "Oğlumun merakı ile civciv makinası alarak bu işe başladık ve bu sevgimiz yavaş, yavaş ticarete döküldü. Ağrı'da mevsim şartları nedeni ile büyük zorluklar yaşadık ama hiçbir zaman bu sevgimizden vazgeçmedik" ifadelerini kaydetti.



Ağrı'da yumurta sıkıntısı yaşadıkları için internetten araştırma yaparak bu civcivleri bulduğunu vurgulayan Yontar "Konya'dan getirdiğim 200 yumurtadan 25'inde civciv çıktı. Çünkü tüm yumurtaları otobüsle getirmek zorunda kaldım. Bu yumurtalarda hassas olduğu için hepsinde civciv çıkaramadık. Çıkan civcivleri çocuğumuz gibi büyüterek ilginç bir ırkı ilimize getirmiş olduk. Şimdi görenler oldukça şaşırıyor" dedi.



"CİVCİVLERİ SALONDA ÇIKARTIYORUZ"



Civciv makinesini yer olmadığı için evinin salonuna bırakmak zorunda kaldığını aktaran Yontar, "Eşimle de sorun yaşıyoruz, yerimiz yok, o yüzden makinemizi salonumuza bıraktık. Salonda civcivleri çıkartıyoruz. Ağrı kış memleketi, bu sene de çok çetin geçti. O nedenle makinemizi evin salonuna bıraktık. Şuanda 18 tane horoz, 26 tavuk, 300 tane civcivimiz mevcut bu sayı her geçen gün artacak. Artık Konya'dan yumurta getirmiyoruz. Bunlar brahma cinsleridir. İnternetten araştırdığımda esas ırkları brahma horozlarını Hindistan'dan Amerika'ya götürüp bunları çoğaltmışlar. O şekilde dünyaya dağılmaya başlanmış. Horozlarımız normal kilo olarak 5 ile 6 kilo. Köy tavukları en fazla 2 buçuk kilo geliyor. Normal olarak Bırama horozları 5 buçuk kilo civarında. Tavukları da 4 ile 4 buçuk kilo arasında değişiyor. Ama iyi bakıldığında 9 kiloya kadar çıkıyor. Benim horozum Şahin tarttığımda 9 kilo geliyor" şeklinde konuştu.



HİNT CİNSİ HOROZ VE TAVUKLAR IRAK'A İHRAÇ OLACAK



Yontar, resimleri gören Iraklı bir işadamının kendilerini arayarak haftalık yumurta istediğini aktardı. Yumurtanın tanesini 10 liradan Irak'a göndereceklerini dile getiren Yontar "Bu yumurtaları önümüzdeki günlerde göndermeye başlayacağız. Bizden şuanda haftalık 200 yumurta istiyorlar. Yine Ağrı'dan ve diğer şehirlerden çok fazla sipariş alıyorum ama hepsine yetişmem mümkün değil. Bizim yerimizde küçük burayı da inşallah bu sene büyüteceğiz. İnşallah 2 bin 3 bin tavuk ve horozu yetiştirmek istiyorum. Her ırktan getirmem lazım. Allah izin verirse seneye kadar bunları gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.



Horoz ve civcivleri çok sevdiğini vurgulayan Fuat Yontar'ın oğlu Ömer Fatih Berk Yontar, hayvanları çok sevdiğini işi babasına kendisinin yaptırdığını söyledi. Okula giderken tavuk ve horozları sürekli merak ettiğini söyleyen Yontar "Ben horozlar ve civcivleri çok seviyorum. Okuldan geldiğimde ve evde oturduğumda içimi bir his kapıyor. Acaba civcivler terlediler mi diye öyle gelip bakıyorum. Yemleri yoksa yemlerini suları yoksa sularını veriyorum. Bizde cins olarak Light, Blue ve Light Blue var" dedi.



(Ahmet Genç / İHA)