Ağrı'daki Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 tıra 120 kilo 490 gram eroin yüklerken suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Ağrı'daki Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 tıra 120 kilo 490 gram eroin yüklerken suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede 2 tıra 119 paket halinde 120 kilo 490 gram eroin yüklerken suçüstü yakalanan İran uyruklu M.A, H.D.G, A.M. ve R.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.

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