Ağrı'daki Terör Saldırısında Şehit Olan Uzman Çavuş Kadir Bahçe'nin Cenaze Namazı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şehidin cenazesine katılanlardan görüntüler Şehidin yakınlarından detaylar Uzman Çavuş Kadir Bahçe'nin naaşı Cenaze namazı Şehidin asker arkadaşlarının ağlaması Cenazenin omuzlarda slogan ve tekbirlerle taşınması Mezarlıkta defin işlemlerinden detaylar Saygı atışı VAN -...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şehidin cenazesine katılanlardan görüntüler
Şehidin yakınlarından detaylar
Uzman Çavuş Kadir Bahçe'nin naaşı
Cenaze namazı
Şehidin asker arkadaşlarının ağlaması
Cenazenin omuzlarda slogan ve tekbirlerle taşınması
Mezarlıkta defin işlemlerinden detaylar
Saygı atışı VAN - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Bahçe'nin cenazesi toprağa verildi.
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