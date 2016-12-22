Ağrı'daki Terör Davasında Karar

Ağrı'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğubayazıt Belediye Meclisi Üyesi Halis Gültekin, 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Gültekin ile avukatı hazır bulundu.



Mahkeme, Gültekin'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası verdi.



Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, mart ayında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Doğubayazıt Belediye Meclisi Üyesi Halis Gültekin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle tutuklanmıştı.