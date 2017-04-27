Ağrı'daki Okullara, Afrika ve Suriye'ye Yardım İçin Kumbara

AĞRI Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Afrika ve Suriye'ye yardım toplamak için okul müdürlerine kumbara dağıtıldı.



Türk Kızılayı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle geçen Mart ayında başlatılan Yemen, Doğu Afrika ve Güney Sudan, Suriye'deki yardıma muhtaç olanlara yönelik 'İnsanlığın umudu ol' kampanyası için Ağrı'da Kongre ve Kültür Merkezi salonunda bir program düzenlendi. Vali Yardımcısı Ahmet İhsan Çiğil, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, İl Müfü Vekili Harun Aydoğdu'nun da katıldığı etkinlikte Afrika ve Suriye'de yaşananlarla ilgili sunum yapıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerinden ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, şunları söyledi:



"Kurtuluş Savaşı'ndayken nasıl diğer milletler bize yardımcı olduysa, bugün biz de zor durumda kalan mazlum Afrika ve Suriye halkına yardım için buradayız. Mübarek Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde, toplayacağımız yardımlarla o mağdur ve mazlum insanların sofralarına bir parça ekmek ulaştırmanın huzur ve mutluluğunu yaşayabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi duyarlı olmaya çağırıyor ve yardımlarınızı bekliyoruz." Program, Vali Yardımcısı Ahmet İhsan Çiğil, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve İl Müftü Vekili Harun Aydoğdu tarafından kentte bulunan lise müdürlerine kumbara dağıtılmasıyla son buldu.



- Ağrı