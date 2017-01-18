Ağrı'daki Fetö/pdy Soruşturması

Ağrı merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli 2 öğretmen, Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan, aralarında öğretmen, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşirin de bulunduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.