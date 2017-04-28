Ağrı'daki Fetö/pdy Operasyonları

Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik son bir aydaki operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 10'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla son bir ayda kent merkezi ve ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.



Operasyonda örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında öğretmen, polis, asker, doktor, adliye memuru ve sivillerin de bulunduğu 48 zanlı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 43 zanlıdan 10'u tutuklandı, 33'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.