Ağrı Dağı Eteklerinde Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki engelliler, eksi 15 derecede küreklerle yol açarak Ağrı Dağı eteklerine yaban hayvanlar için yem bıraktı.



Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği üyeleri, doğada aç kalan yaban hayvanları için Ağrı Dağı eteklerindeki Çiftlik köyü sazlığı kenarına yem bıraktı. İshakpaşa Spor Kulübü yetkililerinin de destek verdiği yemleme çalışması yaptıklarını ifade eden engellilerden Murat Fidan, "Ben bir engelli olarak hayvanlara da sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bugün Ağrı Dağı eteklerine yem bırakıyoruz. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum, hayvanlara sahip çıkalım" dedi.



Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi ise, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını belirterek, "Ağrı Dağı eteklerinde 'kuş cenneti' dediğimiz sazlık bölgeye yem bıraktık. Bu çalışmamız bir güne mahsus değil" ifadelerini kullandı.



İshakpaşa Spor Kulübü Yöneticisi Hamit Dönder ise, engellilerle hayvanlara yem bırakmaya geldiklerini söyleyerek, "Engelli kardeşlerimiz bir etkinlik düzenlemişler, biz de kendilerine destek olmak amacıyla geldik. Güzel Ağrı Dağımızın önünde sazlığa hayvanlar için yem ve ekmek bırakıyoruz" diye konuştu. - AĞRI