Ağrı'da Yoncanın Fiyatı Altınla Yarışıyor

Ağrı'da karların erimesi ve baharın gelmesiyle birlikte köylerde yaşayan çiftçiler tarlalara yonca ekmeye başladı. Kentte satılan yoncanın fiyatı ise altınla yarışıyor.



Türkiye'nin tarım ve hayvan deposu olarak bilinen Ağrı'da baharın gelmesi ile birlikte tarlaların ekilmesi için çalışmalar başladı. Ağrı merkez Eski Van Caddesi'nde tohum ürünleri satan Nedim Savaş adlı vatandaş baharın gelmesi ile birlikte kırsal kesim ve köylerde yaşayan vatandaşların tohum aldığını söyledi. Tohum ürünlerinden özellikle yoncanın çok satıldığına dikkat çeken Savaş, yoncanın kilosunun 18 lira olduğunu ve fiyatların kaliteye göre değiştiğini belirtti. Çiftçilerin genelde torba dolusu yonca aldığını ve her bir torbanın yaklaşık olarak 50 kilo geldiğini anlatan Savaş, yoncanın altın ile yarıştığını dile getirdi.



Vatandaşların tohum ürünleri ve yoncaya talebinin oldukça yüksek olduğunu ve satışlardan oldukça memnun olduklarını vurgulayan Savaş, "Tohum zamanı başladı. Köylülerin yem bitkilerine talebi oldukça fazla. Yonca pahalı, ama vatandaşlar devletin verdiği dönüm başı 40 liralık desteklemeden dolayı yoncayı çok alıyorlar. Biz korunga, fiğ, yem, arpa ve buğday'da satıyoruz. Örneğin bazı çiftçi vatandaşlar gelip traktörleri ile birlikte binlerce kilo alıp gidiyorlar" dedi.



Baharın gelmesi ve tarım sezonu nedeni ile satışlarda büyük artış yaşandığını ancak, kış mevsiminde de arpa ve buğday sattıklarını kaydeden Savaş, "Kış mevsiminde en fazla arpa ve buğday satıyoruz. Buğdayları zaten fabrikalara götürüp un yapıyorlar. Arpa'da zaten yem fabrikalarına gidiyor. İşlerimizden de memnunuz, Çok şükür iyi gidiyor. Vatandaşlar genelde yoncayı 100 ile 150 kilo şeklinde alıyor. Korungalarımızı ise 1 ton ile 2 ton şeklinde alıyorlar" ifadelerini kullandı. - AĞRI