Ağrı'da Yangın

Ağrı'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si polis memuru, 4'ü itfaiye eri olan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.



Hürriyet Mahallesi Eczane Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın dördüncü katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle çıkan dumanın merdiven boşluğu ile diğer dairelere dolması yüzünden bazı vatandaşlar mahsur kaldı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, binayı saran dumandan dolayı dairelerinden çıkamayan bazı vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı.



Bu sırada binadan tahliye edilen 11 apartman sakini ile bu kişileri tahliye etmeye çalışan 4 itfaiye eri ile 2 polis memuru dumandan etkilendi.



Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan 17 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan itfaiye eri Rıfat Mahmutoğlu, AA muhabirine, aldıkları ihbar üzerine yangına müdahale etmek için olay yerine gittiklerini söyledi.



Binanın dördüncü katını dumanların sardığını anlatan Mahmutoğlu, "Binada kalan kişilerden hemen dairelerini boşaltmalarını istedik ama bir kaç daire boşaltamadı, duman içerisindeydiler. Ekipler onları tahliye etmeye yardımcı oldular." dedi.



Kısa sürede yangına müdahale ettiklerini ifade eden Mahmutoğlu, şöyle konuştu:



"Maskesiz kesinlikle duramıyorduk. Yangın yatak odasındaydı. Koridor dardı zor girdik. Arkadaşlar da arka taraftan merdivenle yanan daireye ulaşıp müdahale ettiler. Yangını söndürdük. İçeride kalanlara bizim dışımızda polis, sağlık ekipleri ile AFAD görevlileri de yardımcı oldu. Dumandan etkilenenler ambulansa götürüldü, oksijen verildi. Biz de dumandan etkilendik, oksijen aldık. Durumu kötü olan yok, herkes taburcu oldu."



Alev alan dairedeki yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.