Gürbulak Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısında 16 kilo 83 gram Afyon sakızı ele geçirildi.



Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak 2016 tarihinde 00.35 sıralarında İran'dan Türkiye'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına giriş yapan İran uyruklu sürücüsü ve yolcusu bulunan otomobilin, Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerince yapılan risk analizi sonucu şüphelenilerek X-ray cihazına sevk edildiği belirtildi.



Yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, aracın incelenmek üzere Gürbulak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü hangarına alınarak ince arama yapıldığı bildirildi. Aramada 'Zula' olarak tabir edilen bölmede 26 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde Afyon sakızı ele geçirildi.



Doğubayazıt Adliyesinden alınan talimatla olayda kullanılan araca el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AĞRI