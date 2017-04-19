Ağrı'da Turizm Haftası Kutlandı

Ağrı'da Bu yıl 41'ncisi düzenlenen Turizm Haftası Kutlamaları kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Bulut ve beraberindeki heyetle birlikte Ağrı Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut ve kurum Personelinin katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, Ağrı'nın turizm potansiyelinin arttırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Işın "İlimizin tanıtımı noktasında gerek İzmir, gerek Ankara, gerekse İstanbul Emitt fuarında çalışmalar yaptık, bunları yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanında önemli değerlerimizde var. Ahmedi Hani'nin eserlerini Türkçeleştirip basımını gerçekleştirdik. Çocuklarımız için müstakil bir kütüphanemizin inşaatı tüm hızı ile devam ediyor. İnşallah yeni Eğitim Öğretim yılında çocuk kütüphanemizi birlikte açacağız. İshakpaşa Sarayı'nın çevre düzenlemesi ile ilgili ihale aşamasına geldik. Bu düzenleme bittikten sonra İshakpaşa Sarayı güzelleşecek. Turizm sektörü ülke ekonomisine katkılar sunan önemli bir sektör. Ben bu vesile ile ülke turizmine katkıda bulunan ve sektör içerisinde bulunan herkese, katkılarından dolayı teşekkür ediyor, 41'nci Turizm haftasını kutluyorum" dedi.



Ziyaret sonrasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, Ağrı merkezde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli seyahat acentesi ve otelleri ziyaret ederek, haftanın önemini belirttiler. - AĞRI