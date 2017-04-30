Ağrı'da Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyünde kontrolden çıkan traktörün dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Yukarı Düzmeydan köyüne yakın olan vadi yolunda meydana geldi. Yusuf Kaya yönetimindeki traktör, yolların engebeli olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre takla atarak yuvarlanan traktör dere kenarında düz alanda durabildi. Traktör büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü Yusuf Kaya ve yanında oturan Bakil Aydın ağır yaralandı. Kazanın duyulması üzerine köy sakinleri vadiye gelerek yaralıları traktörden çıkardı. Daha sonra durumu ağır olan Aydın ve Kaya Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra Kaya'nın Erzurum'a sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AĞRI