Ağrı'da Tiyatro Gösterisi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından minik öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.



Ağrı Valiliğinin desteği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından davet edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, "Karagözün Uykusu, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık, Bir Gün Ayakkabımın Teki" adlı oyunlar, okulöncesi öğrenciler izin sahnelendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, il merkezindeki okulöncesi öğrencilerine yönelik düzenledikleri tiyatro gösterisi sayesinde öğrencilerin tiyatro kültürünü eğlenerek öğrendiğini ifade etti. Öğrencilerin eğitimleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını vurgulayan Dursun, "Çocukları sıkmadan, keyif vererek anlatılan oyun, çocukların gelişimine artı değer katacaktır. Tiyatro gösterisinde desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Sayın Musa Işın'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibine teşekkür ediyorum" dedi.



Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştiren tiyatro gösterilerinin 20 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi. - AĞRI