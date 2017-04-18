Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ağrı'da Terör Saldırısı: Bir Şehit
Ara
BİST 91.374 %0,79
DOLAR 3,6854 %-0,43
EURO 3,9417 %0,01
PARİTE 1,0691 %0,46
ALTIN 152,03 %-0,55
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ağrı'da Terör Saldırısı: Bir Şehit

Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, Van'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Ağrı'da Terör Saldırısı: Bir Şehit

Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, Van'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Doğubayezıt, Doğubayazıt, Doğubeyazıt, Hastane, P.K.K., Terör, Şehit, Ağrı, Van