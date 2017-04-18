Ağrı'da Terör Saldırısı: Bir Şehit
Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, Van'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker, Van'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Kaynak: Dunya.com
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