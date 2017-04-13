Ağrı'da Terör Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda toprağa gömülü patlayıcı düzenekli mutfak tüpü ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesinde yaptıkları aramada toprağa gömülü halde patlayıcı düzenekli mutfak tüpü ele geçirdi.



Patlayıcı, gerekli inceleme yapılmasının ardından imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.