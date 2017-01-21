Ağrı'da Terör Operasyonu

Ağrı'nın Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde operasyon düzenlendi.



Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında HDP Taşlıçay İlçe Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 8 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.