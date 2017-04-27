Ağrı'da Teog Öğrencileri Ödüllendirildi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)sınavında İl geneli okullar arasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.



Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Kılıç Köyü Ortaokulu öğrencileri, okul yönetimi bireysel başarı sıralamasında İl 3. Olan Sait Rezan Bayram'a ve ilçede dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdi. Köyde Okul Müdürü Tahir Bayram'a başarı belgesi veren Karakoç, "İldeki 220 ortaokul arasında TEOG'da toplu başarı sıralamasında da 3. olarak bize bu gururu yaşattığınız için sizi tebrik ediyorum. İnşallah bu hafta yapılacak olan 2. TEOG'da da öğrencilerimizin derece yapmasını bekliyoruz" dedi.



Karakoç, Toplu başarı sıralamasında ilçede 2. olan Ekincik ve 3. olan Adımova Ortaokulunu da tebrik edip başarı belgesi verdi. İlçede İlk 10'a giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi. - AĞRI