Ağrı'da Seyyar Manav

Ağrı'da Cesim Yıldız adlı vatandaş kentin farklı yerlerini gezerek seyyar manavcılık yapıyor



Ağrı merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden Cesim Yıldız, kentteki mahalleri gezerek meyve ve sebzelerini vatandaşlara satıyor. Fırat Mahallesi TOKİ' de kurduğu tezgahla ürünlerini vatandaşlara satan Yıldız, Eski Van Caddesinde bulunan Halk Pazarında manavcılık yaptığını ve bazen farklı mahallelere tezgahını kurup ürünlerini sattığını söyledi. Vatandaşların genelde Çilek, Patates ve mevsimlik ürünler rağbet gösterdiğini belirten Yıldız, 2 gündür tezgahını kurduğunu ve satışlardan memnun olduğunu ifade etti. Havaların yağmurlu olduğunu gece eve giderken ürünlerinin üstünü çadırlarla kapattığını kaydeden Yıldız, "Ben sabahleyin geliyorum, tezgahımın üzerini açıyorum. Saat 10.00 gibi genelde vatandaşlar gelip alışveriş yapıyorlar. Çok şükür satışlar idare ediyor. Birkaç gün burada kaldıktan sonra belki başka mahallelere gidebilirim, bakalım zaman neyi gösteriyor. Bizde ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz, ne yapalım"dedi. - AĞRI