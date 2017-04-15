Ağrı'da Sele Kapılan 3 Yaşındaki Çocuk Öldü
Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Bulutpınar köyünde sel sularına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü.
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Bulutpınar köyünde sel sularına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bulutpıınar köyünde, oyun oynamak için dışarı çıkan ismi öğrenilmeyen 3 yaşındaki çocuk sel sularına kapıldı. Köy halkı, arama çalışmalarının ardından çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cenazesi Tutak Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. - AĞRI