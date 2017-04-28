Ağrı'da Şehit Ağabeyi Hamallık Yapıyor

PKK terör örgütü tarafından şehit edilen korucu Hikmet Dursun'un ağabeyi Cesim Dursun, hamallık yaparak geçimini sağlıyor.



Merkeze bağlı Çatali Paşa köyünde güvenlik korucusu olarak görev yaparken 1997 yılında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen Hikmet Dursun'un ailesi o günden bu yana geçim mücadelesi veriyor. Ağrı merkez Fatih Mahallesinde ikamet eden şehit ağabeyi Cesim Dursun, Van Caddesinde hamallık yaparak evine ekmek götürüyor. 52 yaşındaki şehit ağabeyi Dursun, korucu kardeşi Hikmet Dursun'un 3 yıllık evliyken kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.



20 yıldır Ağrı'ya tırlarla gelen çimento, alçı, tuğla, yem ve benzeri malzemeleri taşıyarak ağır işlerde çalışan ağabey Dursun, 10 nüfuslu ailesine baktığını ve 4 öğrenci okuttuğunu belirtti. Şehit yakınlarına verilen iş hakkı için iş başvurusunda bulunduğunu ancak 45 yaş üzeri olduğu için kabul edilmediğini ileri süren Dursun, "Madem ben bu ağır işi yapıyorum, neden devlet bünyesinde kolay olan işleri yapamayayım. Bizim canımız gitti, kardeşim göreve giderken Çatali Paşa köyünde 20 yıl önce şehit edildi. Şuan ailemde başka her hangi bir korucu yok" dedi.



Bir şehit ağabeyi olarak devletten iş istediğini belirten Dursun, "Devletimiz şehit yakınlarına bir hak tanıyor, bize bir hak versin. Ne olursa yaparım, ben her işi yaparım. Biz dosyamızı 2013 yılında ağabeyimle birlikte yaptık. Ağabeyimin sicili ve sabıkası olduğundan dolayı hak bana geçti. 2014 yılında ben de bütün dosyamı tamamladım. Bana dediler ki bugün yarın atama olur ve hiçbir şeyde olmadı öylece kaldı. Geçen yıl eylül ayında bana sen 45 yaşındasın seni çalıştıramayız diyerek ret edildim" şeklinde konuştu. - AĞRI