Ağrı'da PKK'ya Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Ağrı'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi(Tür: Yurt)

Ağrı'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

(Tür: Yurt)

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Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Ağrı, PKK