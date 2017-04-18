Ağrı'da PKK tuzağı; 1 asker şehit



AĞRI'nın Doğubeyazıt İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu ağır yaralanan ve ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edilen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe, kurtarılamayarak şehit oldu.



Doğubeyazıt İlçesi Gürbulak mevki Karaburun köyü yakınlarında bugün güvenlik güçleri mayın arama tarama çalışması yaparken, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada Van'ın Erciş İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe ağır yaralındı. ilk müdahalenin ardından Uzman Onbaşı Bahçe, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Uzman Onbaşı Bahçe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayark şehit oldu.



Şehit Uzman Onbaşı Bahçe'nin Erciş ilçesi Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan baba evine ise ateş düştü. Şehit haberi alan yakınları baba Ömer Bahçe'nin yaşadığı TOKİ konutlarına gelirken, evine ise Türk Bayrağı asıldı. Şehit Bahçe için yarın ilçede tören yapılacağı belirtildi.



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Haber: Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van), (DHA)-



(Tür: Yurt)