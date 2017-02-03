Ağrı'da Pancar Avans Ödemesi Başladı

Ağrı Şeker Fabrikasınca pancar söküm avansı ödemesine başlanıldığı bildirildi.



Ağrı Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2016 pancar alım kampanyası kapsamında ikinci nakdi söküm avansı ödeneceği bildirildi.



Fabrikaya pancar teslim eden çiftçilere 43 bin ton pancar karşılığı olan 9 milyon 531 bin lira avans ödemesinin 4 milyon 44 bin lirasının geçen yıl ödendiği belirtildi.



Açıklamada, 2016 yılında fabrikaya teslim edilen ürünlere karşılık avans ödemelerinin 5 milyon 487 bin lira ödemelerinin ise başlanıldığı kaydedildi.