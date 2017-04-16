Ağrı'da Minibüsle Tır Çarpıştı: 7 Yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.
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