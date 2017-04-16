Ağrı'da Minibüsle Tır Çarpıştı: 7 Yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.
Siyament Gezer'in (35) kullandığı 06 BD 3490 plakalı minibüs, Ağrı-Erzurum karayolunun Güneykaya köyü mevkisinde karşı yönden gelen yabancı plakalı tırla çarpışarak devrildi.
Sürücülerin yaralanmadan atlattığı kazada minibüsteki aynı aileden Asya (7), Ayaz (3), Esma (4), İpek (3), Cesur (1), Fatma (5) ve Emine Gezer (17) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.