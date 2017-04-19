Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ağrı'da Meyve ve Sebze Tohumları Tezgâhlardaki Yerini Aldı
Ara
BİST 91.693 %0,35
DOLAR 3,6625 %0,05
EURO 3,9244 %-0,12
PARİTE 1,0712 %-0,17
ALTIN 151,03 %-0,50
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ağrı'da Meyve ve Sebze Tohumları Tezgâhlardaki Yerini Aldı

Ağrı’da baharın gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumları tezgâhlardaki yerini alarak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ağrı'da Meyve ve Sebze Tohumları Tezgâhlardaki Yerini Aldı

Ağrı'da baharın gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumları tezgahlardaki yerini alarak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ağrı merkez Halk Pazarında 10 yıllık sebze tohumları satan Hasan Polat adlı vatandaş baharın gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumlarını sattığını söyledi. Hemen hemen her çeşit sebze tohumlarını sattığını belirten Polat, son yıllarda satışların iyi gittiğini ve bundan oldukça memnun olduğunu ifade etti. Geçmişte vatandaşların tohum almadığını ama son yıllarda satışların çok iyi olduğunu dile getiren Polat, "tohumlarımızı toptan ve perakende şeklinde de satıyoruz. Reyhan, tere otu, marul, maydanoz, biber, domates, ay çiçeği, fasulye başta olmak üzere birçok ürünün tohumunu satıyorum. Tohumlarımızı, Konya, Antalya ve Şanlıurfa'dan getiriyoruz. Ayrıca yerel tohumlarımız da var. Vatandaşlar geçmişe nazaran oldukça fazla tohum alıyor, Yüzde 70-80 gibi bir artış var. Eskiden kimse tohum almıyordu" dedi. - AĞRI

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hasan Polat, Ağrı Merkez, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Urfa, Ağrı, Vatandaş, Tohum