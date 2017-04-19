Ağrı'da Meyve ve Sebze Tohumları Tezgâhlardaki Yerini Aldı

Ağrı'da baharın gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumları tezgahlardaki yerini alarak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.



Ağrı merkez Halk Pazarında 10 yıllık sebze tohumları satan Hasan Polat adlı vatandaş baharın gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumlarını sattığını söyledi. Hemen hemen her çeşit sebze tohumlarını sattığını belirten Polat, son yıllarda satışların iyi gittiğini ve bundan oldukça memnun olduğunu ifade etti. Geçmişte vatandaşların tohum almadığını ama son yıllarda satışların çok iyi olduğunu dile getiren Polat, "tohumlarımızı toptan ve perakende şeklinde de satıyoruz. Reyhan, tere otu, marul, maydanoz, biber, domates, ay çiçeği, fasulye başta olmak üzere birçok ürünün tohumunu satıyorum. Tohumlarımızı, Konya, Antalya ve Şanlıurfa'dan getiriyoruz. Ayrıca yerel tohumlarımız da var. Vatandaşlar geçmişe nazaran oldukça fazla tohum alıyor, Yüzde 70-80 gibi bir artış var. Eskiden kimse tohum almıyordu" dedi. - AĞRI