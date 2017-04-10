Ağrı'da Kurumlar Voleybolda Yarıştı

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlararası voleybol turnuvası sona erdi.



15 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, erkekler ve bayanlarda 14 kurumun katılımıyla yapıldı.



Turnuva sonunda hem erkekler hem de bayanlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.



Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Cemil Budak ve Hamur Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner tarafından verildi.