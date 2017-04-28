Ağrı'da Köy Okullarına Kitap Kampanyası Düzenlendi

Ağrı'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışanları tarafından, Köy Okullarının Kitap eksiklerini gidermek amacıyla "Kitap Toplama Kampanyası" başlatıldı.



İl Müdürlüğü personeli tarafından alınan kitaplar, kampanya kapsamında Merkez' e bağlı Güvenli, Esenköy ve Murat Kız Yatılı İlk Öğretim Okulu ile birlikte Hamur İlçesine bağlı Özdirek Köyü İl Öğretim okuluna verildi. Bu etkinliğin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Kenan Engin, bu projeye katkılarından dolayı personellerine teşekkür etti. Köy okullarında bulunan kitap eksikliğinden dolayı böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Engin, "Bu tür kampanyalarla paylaşma bilincini artırmayı hedefliyoruz. Bizlerde bu tür kampanyaları destekleyerek gelecek nesillerin daha bilinçli olmasını sağlayacağımıza inanıyoruz. Personelimiz tarafından toplanan kitaplar ihtiyacı olan köy okullarına verilerek okullarda kütüphane oluşumu ve gelişimine katkı sağlanmıştır" dedi. - AĞRI