Ağrı'da Kartpostallık Manzaralar

AĞRI (İHA) – Ağrı'da etkili olan soğuk havalar nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık manzaralar oluşturdu.



Kentte etkili olan soğuk hava günlük hayatı zorlaştırırken, oluşan buzlanmalardan dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor. Vatandaşlardan Şerif Karaoğlan, soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini, ancak soğuk hava dolayısıyla oluşan kırağının güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi. Karaoğlan; "Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için dışarı çıktığımızda yollarda oluşan buzlanmalardan dolayı yürümekte zorluk çekiyoruz. Fakat ağaçların kırağı nedeniyle beyaz tabakaya bürünmesi göze hoş gelen görüntüler oluşturuyor. Adeta ağaçlar beyaz gelinlik giymişçesine bizleri büyülüyor" dedi. - AĞRI