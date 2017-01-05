Ağrı'da Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ruhsatsız yapıldığı belirlenen binaların yıkım çalışmaları sürüyor.



Sarıgül Mahallesi'ndeki meraya ruhsatsız yapılan binaların yıkma çalışmaları esnasında polis ekipleri tarafından bölge geniş güvenlik çemberine alındı.



Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde mahalledeki 3 kaçak bina, bahçe duvarıyla birlikte yıkıldı.



Yıkımın ardından Aras Edaş yetkilileri de bölgeye gelerek kopan kablolar nedeniyle tehlike arz eden arazide çalışma başlattı.



Yıkım öncesi hak sahiplerine gerekli tebligatın yapıldığını belirten yetkililer, evleri yıkılan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan kira ve yakıt yardımın devam ettiğini söylediler.



Yaklaşık bir ay önce Sarıgül Mahallesi'nde yaşanan yıkımda kaçak bina sahipleri ile yetkililer arasında gergin anlar yaşanmış, güvenlik güçleri eşliğinde gerçekleştirilen yıkımlarda 5 ev ve 1 iş yeri kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı.