Ağrı'da Kaçak İlaç Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 41 bin 989 TL değerinde 54 bin 543 adet ilaç ele geçirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince 28 Ocak 2017 günü İran'a yasa dışı yollarla ilaç sevkiyatı yapılacağının tespit edilmesi üzerine Doğubayazıt otogarında 34 XX XX plakalı bir yolcu otobüsüne çok sayıda kolinin yüklendiği esnada operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yüklenen kolilerde yapılan arama neticesinde Pentasa 500 mg ibareli 27 bin 500 tablet, Zaditen 1 mg ibareli 17 bin 190 adet tablet, Exelon 1.5 mg ibareli 4 bin 256 adet kapsül, Exelon 3 mg ibareli 3 bin 976 adet kapsül, Sabril 500 mg ibareli bin 100 adet tablet, Dostinex 0.5 mg ibareli 210 adet tablet, Nootropil 200 ml ibareli 123 adet şurup, Motilium 200 ml ibareli 98 adet şurup, Zaditen 100 ml ibareli 50 adet şurup, Zantac 150 mg ibareli 40 adet şurup olmak üzere toplam 54 bin 543 adet ilaç ele geçirilmiştir. Ele geçirilen ilaçların perakende satış fiyatının 41 bin 989 TL olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili A.C. ve M.J. isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. - AĞRI