Ağrı'da İstihdamda Milli Seferberliği
İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven başkanlığında “İstihdamda Milli Seferberlik” kapsamında mali müşavirleriyle istihdam toplantısı yapıldı.
İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven başkanlığında "İstihdamda Milli Seferberlik" kapsamında mali müşavirleriyle istihdam toplantısı yapıldı.
Özel bir Restoran'da düzenlenen kahvaltıya İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven, ATSO başkanı Saim Alpaslan ve mali müşavirleri katıldı. İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven, kahvaltıda mali müşavirlere istihdam şartları anlatırken, il genelindeki esnafların faydalanması için mali müşavirlerle beraber hareket edilmesi kararlaştırıldı. - AĞRI