Ağrı'da Işkın Fiyatları Cep Yakıyor

Yüksek kesimlerde kendiliğinden doğal olarak yetişen Doğu'nun Muz'u olarak bilinen Işkın tezgahlardaki yerini aldı.



Ağrı'da yüksek kesimlerde kar'ın tamamen erimediğinden dolayı henüz yetişmeyen Işkın çevre illerden getirilerek kent merkezinde satılıyor. Vatandaşlar tarafından Işkının geçmişten günümüze kadar birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. El arabasıyla Işkın sattığını belirten Hakan Kaya adlı vatandaş Işkınların henüz Ağrı'da yetişmediğini ve sattıkları Işkınların Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldiğini söyledi. Kedisinde Halk Pazarından Işkınları alıp el arabasıyla cadde ve sokakları gezerek sattığını dile getiren Kaya,"Işkın şeker, kalp ve idrar yolları hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Işkın' Hakkari'de yüksek kesimlerden vatandaşlar tarafından toplanıp geliyor. Bizde burada daha yeni geldiği için kilosunu 10 liradan satıyoruz" dedi



Işkın'ın yeni çıktığını ve önümüzdeki günlerde Yerli Işkın'ın yetişmesiyle birlikte fiyatların düşeceğini dile getiren Kaya, "Türkiye'de özellikle Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Siirt, Muş, Van, Ağrı ve Erzurum'da yetişen Işkın Hakkında yabancı bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda kanserli hücrelerin gelişmesini önlediği iddia edilmiştir. Bunun yanı sıra halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birden fazla rahatsızlığa iyi geldiğini söyleniyor" şeklinde konuştu. - AĞRI