Ağrı'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Ağrı'da, yabancı uyruklu 98 kaçak ile bu kişilerin yurda girmesine yardımcı oldukları öne sürülen 9 zanlı yakalandı



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan kente gelen 51'i Pakistan, 45'i Afganistan, biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve biri de Özbekistan uyruklu 98 zanlı gözaltına alındı.



Bu kişilerin yanı sıra kaçakların yurda girişine yardımcı oldukları belirtilen Afganistan uyruklu M.A. ile M.D, A.Y, İ.T, M.N.Ö, A.Ö, H.A.Z, Y.Y. ve B.Ö. yakalandı.



Kaçakların yurda girişinde sorumlulukları oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı, diğer 2'si ise serbest bırakıldı.



Yakalanan kaçaklar sınır dışı edildi.