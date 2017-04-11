Ağrı'da 'Hacivat ile Karagöz' Büyük Oyunu Beğeni Topladı

Ağrı Belediyesi 15 Nisan Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü münasebetiyle çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri başladı. Ağrı Belediye Başkanı Musa Işın Başkanlığında yapılacak olan etkinliklerle Ağrı halkına çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.



15 Nisan Ağrı'nın kurtuluşu nedeniyle Ağrı Kültür ve Kongre merkezi salonunda üç seans gösterimi yapıldı. 10 Nisan Pazartesi günü saat 13.00, 15.00,17.00 ve 19.00'da Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz ile Hacivat Oyunu gösterime sunuldu. Oldukça ilgi gören gösterilerde salon tam kapasite izleyiciyle doldu. Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz Hacivat Oyunu okul öncesi öğrencilerini ve son seansta da çok sayıda da Aile ve çocukların katılımı ile izlendi. Bugünde öğleden önce Ağrı Starını arıyor ses yarışması ile saat 16.00 ve 18.00 Tiyatro gösterisi yapılacak. - AĞRI