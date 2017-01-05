Ağrı'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Ağrı'da bir kargo firmasının deposunda 85 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo firmasının deposunda, batı illerine yüklü miktarda sigara kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.



Operasyonda, depoda bulunan İran plakalı bir tırın gizli bölmelerine yerleştirilmek üzere 85 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen İran uyruklu H.G, S.H.H, A.S, S.B. ve Y.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.