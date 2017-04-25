Ağrı'da Galatasaray Futbol Okulu Minikleri Sevindirdi

Türkiye futbolunun en büyük kulüplerinden biri olan ve Müzesinde UEFA ve Süper Kupa gibi sayısız kupa ve Şampiyonluk sahibi olan Galatasaray Futbol Kulübü Ağrı'da Futbol Okulu açtı.



Ağrı merkez Nurettin Dolgun Teknik Lisesi yanında bulunan ASKF Spor Tesislerinde açılan Futbol Okulu'nun kayıtları başladı. Talebin oldukça fazla olduğunu ve bu ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Galatasaray Futbol Okulu Antrenörü Erdinç Güneş "Türkiye'nin altyapı noktasında en başarılı spor kulübünün futbol okulunda amacımız futbolu çocuklarımıza sevdirmek. Ama futbolu sevdirmenin yanında futbolu doğru bir sistemle öğretmek istiyoruz. Yurtiçinde 115, yurtdışında 12 futbol okulu ve yaklaşık 20 bin sporcusu ile Galatasaray Futbol Okulları ailesine, bir yeni halkanın eklenmesi, hem Galatasaray'ımızın alt yapısına, hem ülke futboluna, hem de Ağrılı çocuklarımıza artı bir değerdir" dedi.



Cumartesi ve Pazar günleri antrenmanların başlayacağını ifade eden Güneş:"Okulların kapanmasına müteakip antrenman programımız yoğunlaştırılacak. Çocuklarımıza yalnızca fiziksel antrenmanlar yaptırmayacağız. Çocuklarımızın profesyonel düşünce ile başarılı bir birey olarak yetişmelerini sağlayacak, onların sosyalleşmesinin önünü açacağız. Bazı dönemlerde Galatasaray Spor Kulübümüzün belirlediği illerde kamplar yapılarak seçmelere çocuklarımızı kamplara göndereceğiz. Kamplarda yapılan testler ve A takım Hocalarımızın sporcularımız üzerindeki gözlemleri; onları Galatasaray yolunda bir üst adıma taşıyacak" ifadelerini kullandı. - AĞRI