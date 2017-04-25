Ağrı'da Futbol Turnuvası Heyecanı Yaşanıyor

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından gelenekselleştirilen ve bu sezon 7. si düzenlenecek olan Kurumlar Arası futbol müsabakaları 26 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.



Ağrı ASKF spor tesislerinde başlayacak turnuvaya 32 takım 8 grupta 4'er takım şeklinde mücadele edecek. Geniş katılımlı futbol turnuvasına Kamu kurumlarının yanı sıra Sivil Toplum Örgütler de mücadele edecek. Geçen yıl Ağrı Valiliği adına ithaf edilen turnuva, bu sezon 52 Sivil Toplum Örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) adına ithaf edilecek. Turnuvada grup maçlarının tamamlanmasının ardından 32 takımdan 16 takım Play-Off turuna yükselecek. Turnuva Play-Off turundan itibaren eleme usulü oynanıp Final karşılaması 23 Mayıs Salı günü oynanacak. - AĞRI