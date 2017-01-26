Ağrı'da Fetö Operasyonu: 23 Gözaltı

Ağrı'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerle örgüte irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik son 10 gün içerisinde il merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu aralarında polis, asker, öğretmen, doktor, infaz koruma memuru ve katiplerin bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 1 mahkemece tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 9 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup, 1 şüpheli ise işlemleri sonrası serbest bırakılmıştır" denildi. - AĞRI