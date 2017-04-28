Ağrı'da Fetö Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Ağrı'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 kişi tutuklandı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler ile örgüte iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, son bir ay içerisinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu aralarında polis, asker, öğretmen, adliye personeli ve sivillerin bulunduğu 48 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun mahkemece tutuklandığı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildiği bildirildi. 1 şüphelinin işlemleri sonrası serbest bırakıldığı, 5 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - AĞRI