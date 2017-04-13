Ağrı'da Evinde Beslediği Tavuk ve Horozları Pazarda Satıyor

Ağrı'da Ersin Çelik adlı vatandaş köylerden alıp evinde besleyip büyüttüğü tavuk ve horozları pazarda satıyor.



Ağrı Cezaevi Mahallesinde ikamet eden Ersin Çelik adlı vatandaş köylerden aldığı tavuk ve horozları besleyip büyüttükten sonra Halk Pazarında satarak ailesine yardımcı oluyor. Çelik, tavuk, horoz ve hindileri köyler ve mahallelerde bulunan vatandaşlardan satın alarak kendi evine getirip besledikten sonra kentte bulunan Halk Pazarında sattığını söyledi. Tavukları ve horozları çok sevdiğini ve bu işin çok zevkli olduğunu vurgulayan Çelik, evinde Horoz, tavuk ve hindilerin olduğunu belirtti. Çelik,"Anaçları getiriyoruz yavruluyorlar, daha sonra yavruları büyüdükten sonra satıyoruz, anaçlar bizde kalıyor. Tavukları 20 liradan satıyoruz. Horozlar 60 lira civarında anaçlarımız 50 lira ama saydıklarımın tamamı da kilolarına göre değişebiliyor. Satışlardan da çok memnunum, vatandaşlar gelip alıyorlar. Getirdiğim 11 tane tavuğu anında sattım. Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden yumurta ve ev için besliyordum. Daha sonra bunun ticaretine başladım" dedi. - AĞRI