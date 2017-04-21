Ağrı'da 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri nedeniyle yürüyüş düzenlendi.



Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapmasında Otizm hastalarına dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Kent merkezi Abide Meydanında başlayıp Merkez camisine kadar yapılan yürüyüşe, Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Şafii Erim, Otizmli hastalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI