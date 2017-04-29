Ağrı'da dolu yağışı etkili oldu



AĞRI - Ağrı'da bahar ayının gelmesi ile etkili olan sağanak yağışlar yerini doluya bıraktı. İl merkezinde ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalandı.

Ağrı'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Çeviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yağışlar sırasında sürücülere zor anlar yaşarken, vatandaşlarda en yakın iş yerlerine sığındılar. Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu yağışının ardından hayat normale döndü.