Ağrı'da Coşkulu 'Evet' Kutlaması

Ağrı'da vatandaşlar referandum sonucunu coşkuyla kutladı.



Ağrı'da referandum sonucunun açıklanmasının ardından AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca ve partili yöneticiler kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek coşkulu bir kutlama yaptı. Konvoylarla şehrin içinde sevinç gösterisi düzenleyen gençler zaman zaman 'en büyük başkan bizim başkan' sloganları attı. Dörtyol kavşağında bir araya gelen vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi Merkez Camisi'ne kadar Türk bayrakları eşliğinde yürüdü. Merkez Camii önünde vatandaşlara hitap eden İl Başkanı Atmaca, Ağrı halkına teşekkür ederek, ortada bir başarının olduğunu ve son bir buçuk yıl içerisinde yapılan seçimlere göre 30 bin oy arttırdıklarını söyledi. AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ise, 7 Haziran'da Ağrı'da yüzde 15 oy aldıklarını ardından 1 Kasım'da yapılan seçimlerde yüzde 30 oy aldıklarını ve bugün yapılan referandum seçimlerinde yüzde 43 oranında oy aldıklarını ve bu grafiğin büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlama olaysız bir şekilde sona erdi.



Öte yandan Ağrı'da saat 07.00'de başlayıp saat 16.00' ya kadar devam eden referandum seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 56,4 'Hayır', yüzde 43,6 sandıklardan 'Evet' oyu çıktı. Sandıkların tamamı açıldı. seçmen sayısı 292 bin 701, il genelinde bin 121 sandık kuruldu ve tamamı açıldı. Açılan sandıklarda 208 bin 528 vatandaş oy kullandı. Oylardan 202 bin 369 oy geçerli sayıldı. 'Evet' 87 bin 140, 'Hayır' ise 115 bin 229 oy aldı. - AĞRI