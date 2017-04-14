Ağrı'da Çörek Otu Yağı

Ağrı'da Faruk İsmail oğulları adlı vatandaş çörek otundan elde ettiği yağı satarak ailesinin geçimini sağlıyor.



Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden Faruk İsmailoğulları adlı vatandaş çörek otunu soğuk pres makinesine atarak çörek yağı elde ediyor. Eski Van Caddesinde vatandaşlara çörek otu yağı satan İsmailoğulları, Çörek otunun hadisi şerifte ölüm hariç her şeye şifalı geldiğini söyledi. Doğu Anadolu Bölgesinde başta Iğdır, Van, Erzurum başta olmak üzere birçok il ve ilçeye gittiğini ve gittiği her yerde vatandaşların çörek otuna yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Günde yaklaşık olarak 100 ile 150 lira arasında para kazandığını dile getiren İsmailoğulları, "çörek otunu toptancılardan alıyorum. 7-8 kilo aldığım çörek otundan ancak 1 kilo yağ çıkarabiliyorum. Haftada bir Doğubayazıt'tan Ağrı'ya geliyoruz. Çörek otu ve yağına ilgi gösterenler çok fazla, ama vatandaşlar çörek yağını fazla iyi bilmezler. Bizden bir defa alanlar daha sonra sürekli olarak alıyorlar. Çörek otunun tadı biraz ekşidir, tamamen doğal ve içerisinde herhangi bir katkı madde bulunmuyor" dedi. - AĞRI