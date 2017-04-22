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Ağrı'da Çiftçilerini Bilgilendirmeye Devam Ediyor
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Ağrı'da Çiftçilerini Bilgilendirmeye Devam Ediyor

Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere bağlı köylerde çiftçi eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı'da Çiftçilerini Bilgilendirmeye Devam Ediyor

Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere bağlı köylerde çiftçi eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince, köylerde bulunan camiler, okullar, kahvehaneler ve çiftçi hanelerinde çiftçilerin doğru bildikleri yanlışları düzelterek daha kaliteli ürün almalarının hedeflendiği eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Şube müdürlükleri tarafından, çiftçilere hayvan hastalıkları ve hayvan hastalıklarına karşı alınacak tedbirler, üretim ve hayvansal üretim konularında verilecek olan desteklemeler ile Organik tarım, toprak işlem, toprak analizi ve desteklemeler ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Çiftçilere toplulaştırma, sulama projeleri, tarımsal kaynaklı Nitrat kirliliğine karşı suların korunması, bireysel sulama sistemleri ve Genç Çiftçi Projeleri hakkında bilgilendirme yapılarak, aşılama, küpeleme ve bu aşamalarda karşılaşılabilecek sorunlar anlatıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Engin, "Biz öğrenmeye yeniliğe ve kendimizi geliştirmeye açık olmalıyız. Böylece yeni ve modern tarım sistemlerini tanıyarak yapmış olduğumuz üretimden daha kaliteli verim almış oluruz. Tüm Çiftçilerimizin daha kaliteli ürün almalarını sağlamak için eğitim seferberliğimiz devam edecektir"dedi. - AĞRI

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