Ağrı'da Çeşitli Suçlardan Aranan 5 Kişi Yakalandı

Ağrı'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi, referandumda oy kullanmak için gittikleri sandık başında yakalandı.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Nisan 2017 günü yapılan anayasa değişikliği halk oylaması seçimlerinde görev alan personelimizce, oy kullanmak için sandık başına gelen ve haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ilimiz merkezinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan F.Y. isimli şahıs, mala zarar verme suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla aranan Y.T. isimli şahıs, 4733 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan aranan S.M. isimli şahıs, Patnos ilçemizde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Y.G., PKK/KCK bölücü terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yakalama kararı bulunan M.T.C. isimli toplam 5 şahıs yakalanmıştır" denildi. - AĞRI